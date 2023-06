NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter dürfte am 26. Juli über ein starkes zweites Quartal berichten, nachdem sie im Mai die Jahresziele angehoben habe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/tih;