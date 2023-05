NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach detaillierten Zahlen zum ersten Quartal und einer angehobenen Margenprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die VW-Nutzfahrzeugholding habe stark angeschnitten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Traton habe von höheren Mengen, einem besseren Preis-Mix und einer höheren Fixkostenabdeckung profitiert. Dies habe den starken Gegenwind bei den Rohstoffkosten mehr als ausgleichen können./la/gl;