NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 18 Euro gesenkt. Analyst Himanshu Agarwal reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für die europäischen Lkw-Hersteller. Damit trage er dem schwächeren Wachstumsumfeld - vor allem in der EU - und höheren Kosten Rechnung, was sich nicht vollständig in den robusten Kommentaren der Unternehmen widerspiegle, schrieb der Experte. Seine Schätzungen für das erste Quartal sowie für die Jahre 2022 und 2023 lägen klar unter den Konsenserwartungen. Die Traton-Abstufung begründete er mit den Unsicherheiten wegen der aktuellen Lieferkettenprobleme bei der Konzernmarke MAN./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 14:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 19:00 / ET



