ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Traton mit "Buy" und einem Kursziel von 29 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der mehrheitlich zu VW gehörende Nutzfahrzeughersteller mit den Marken MAN, Scania und VW Caminhoes e Onibus sei ein "erwachender schlafender Riese", schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Widerstandskraft des Konzerns im Fall eines Abschwungs im Lkw-Zyklus hervor und das Margenpotenzial. Beides sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 15:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.