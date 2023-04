NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Anleger gingen eher zurückhaltend für die Aktien der Franzosen in die Berichtssaison, schrieb Analyst Biraj Borkhataria am Dienstag nach Reaktionen auf den Ausblick. Im Fokus stünden Fragen nach dem Hedging der Gaspreise und die Russland-Probleme./ag/gl;