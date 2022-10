NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Investoren hätten vergeblich darauf gepocht, die Dividende in Dollar auszuweisen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe die angekündigte Auszahlungsquote von 35 bis 40 Prozent einen ähnlichen Effekt. Laut Borkhataria dürfte der Ölkonzern zudem regelmäßig von einer Sonderdividende Gebrauch machen./jcf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 20:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.