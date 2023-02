NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Jahreszahlen seien unspektakulär, aber solide gewesen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er unterstrich das nachhaltige Dividendenwachstum./ajx/tih;