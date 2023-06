NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna gab einen ersten Überblick über seine Erwartungen an das endende zweite Quartal der europäischen Ölkonzerne. In einem schwachen Konjunkturumfeld seien die Öl- und Gaspreise gefallen und im Raffineriegeschäft schwächere Margen erzielt worden, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berücksichtige er nun in seinen Schätzungen. Angesichts eines schwierigen Quartals sei es notwendig, Gewinner zu identifizieren. Total gehört derzeit nicht zu seinen Favoriten./tih/edh ;