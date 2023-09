NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies vor dem jährlichen Kapitalmarkttag am 27. September auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Seit der Vorlage der Zweitquartalszahlen zählten die Titel des Ölkonzerns zu den größten Branchengewinnern und würden nun mit einem Aufschlag gehandelt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Volumenziele der Franzosen im Öl, Flüssiggas- und Erneuerbare-Energien-Geschäft hätten noch Luft nach oben, die Ziele für Kapitalausschüttungen und Aktienrückkäufe aber nur noch nur begrenzt Spielraum./gl/nas;