ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das vierte Quartal sei in einem herausragenden Jahr etwas schwächer gewesen, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die nächsten Jahre rechnet er mit stetem Wachstum des Ölkonzerns./ag/edh;