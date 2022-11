NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies nach den Quartalszahlen aus der Branche von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen Öl- und Gaskonzerne hätten das siebte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das sei die längste diesbezügliche Phase seit 2010. Shell, Repsol, Equinor und OMV hätten höhere Ausschüttungen angekündigt. Für Totalenergies senkte Romeo die Schätzungen für 2022 bis 2024./bek/gl;