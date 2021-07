NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie seine Prognosen für den Ölpreis der Nordseesorte Brent bis 2024. Gründe dafür seien unter anderem die gestiegene Nachfrage im Zuge der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Erholung und die von ihm erwartete Reduzierung von Angebotsrisiken. Bei Totalenergies hob der Experte unter anderem die starke Bilanz positiv hervor./la/edh



