NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Seine Schätzung für den Nettogewinn des Ölkonzerns im dritten Quartal entspreche mit 2,8 Milliarden US-Dollar der durchschnittlichen Analystenerwartung, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des jüngsten Zukaufs dürften Investoren verstärkt auch den Veräußerungsplan von Total samt möglicher Einnahmen ins Visier nehmen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 10:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 10:50 / ET



