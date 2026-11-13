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tonies Aktie 111333150 / LU2333563281

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13.11.2026 08:26:35

tonies Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des dritten Quartals habe die Erwartungen getoppt, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag in seinem Resümee. Nach der Boxen-Hardware im ersten Halbjahr seien nun vor allem die zugehörigen Abspielfiguren gefragt gewesen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: tonies Buy
Unternehmen:
tonies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.28 € 		Abst. Kursziel*:
50.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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