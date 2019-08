MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TLG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern sei gut darauf vorbereitet, sein Portfolio noch stärker zu erweitern und den Aktionären sowohl aus eigener Kraft als auch mithilfe von Zukäufen neuen Wert zu stiften, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des zu erwartenden Buchwerts in 2020 werde die Aktie derzeit vergleichsweise günstig gehandelt./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 05:51 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 05:51 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.