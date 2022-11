NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 4,80 auf 5,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den vorgelegten Zahlen des Industriekonzerns zum vierten Geschäftsquartal. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr 2022/23 hätten weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen. O'Kane hob nach den Aussagen des Managements zum operativen Jahresergebnis 22/23 nun auch seine Schätzung an. Dies und auch der besser als erwartete Nettoüberschuss im vierten Quartal seien der Grund für das neue Kursziel, schrieb er./ck;