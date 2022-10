LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 5,40 auf 5,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Abbau von Lagerbeständen sei ein weiterer Punkt, der im Stahlsektor wohl für eine Abkühlung der Nachfrage sorgen werde, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal in der Branche dürfte derweil von der Kosteninflationdominiert werden./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 19:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.