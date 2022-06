LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Thyssenkrupp nach Berichten über eine bevorstehende Verschiebung des Börsengangs der Wasserstoff-Sparte Nucera auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang sieht die Nachricht laut einer am Montag vorliegenden Studie als negativ an, sie ändere aber nichts an seiner strukturellen Einschätzung. Der Börsengang scheine sich zu verzögern, statt storniert zu werden, da er laut Thyssenkrupp immer noch die bevorzugte Lösung für das Wachstum dieser Sparte ist./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 12:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 12:33 / GMT





