NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Liberty Steels Offerte für dessen europäisches Stahlgeschäft auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Der vollständige Verkauf dieser Stahlsparte könnte zwar optisch attraktiv sein, da er die Bilanz weiter stärken würde, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnten die Verbindlichkeiten reduziert werden, zudem würde sich ThyssenKrupp auf diesem Weg kurzfristig der schweren Last hoher negativer Liquiditätsabflüsse (Free Cashflow) entledigen. Allerdings gab Nelson unter anderem zu bedenken, dass der Verkauf des Geschäfts an einen Platzhirsch wie Liberty Steel die kartellrechtlichen Risiken erhöhen würde. Zudem hätten wichtige Interessengruppen wie zum Beispiel Gewerkschaften bereits ihre Ablehnung des vorgeschlagenen Deals zum Ausdruck gebracht./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 15:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 15:38/ BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.