ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Thyssenkrupp angesichts der bankeigenen Steel & Mining-Konferenz 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Hauptthemen seien die weltweite Nachfrageerholung, Ausschüttungen an die Aktionäre sowie Nachhaltigkeit gewesen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Stahlunternehmen hätten hervorgehoben, dass eine Nachfrageerholung spürbar sei. Bei Thyssenkrupp bleibe der Fokus allerdings auf der Restrukturierung von sich unterdurchschnittlich entwickelnder Geschäftsbereiche, auch wenn sich der freie Barmittelfluss im Geschäftsjahr 2020/21 deutlich verbessern sollte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 23:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 03:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.