NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Spekulationen über einen Börsengang der Wasserstoff-Sparte Nucera im Juni auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Er habe den Wert von Nucera im Dezember auf etwa 3 Milliarden Euro geschätzt, während der Industrie- und Stahlkonzern laut dem Bloomberg-Bericht eine Bewertung von 4 Milliarden Euro anstrebe, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenüber seiner Schätzung würde dies einen Aufschlag von etwa 33 Prozent bedeuten und ein etwa fünfprozentiges Aufwärtspotenzial für den von ihm ermittelten fairen Wert der Thyssenkrupp-Aktie. Er warte nun auf weitere Details, etwa zum Zeitplan./ck/ngu;