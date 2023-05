NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. An den entscheidenden Stellen sei das zweite Geschäftsquartal schwach - nämlich bei Steel Europe und dem Cashflow-Ausblick, schrieb Analyst Dominic O'Kane am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Bericht./ag/gl;