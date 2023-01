FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern dürfte einen soliden Start in das neue Jahr hingelegt haben mit einer Verbesserung zum Vorquartal, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den voraussichtlich anhaltend negativen bereinigten freien Barmittelfluss müsse sich das Management aber weiter auf die Lösung der komplexen Konzernstrukturen sowie auf Kosten- und Leistungsverbesserungen konzentrieren./tav/ajx;