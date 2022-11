FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Schwankungen im Stahlsektor dürften andauern, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Mittwoch vorliegenden Branchen-Ausblick auf 2023. Eine Rezession scheine auf dem derzeitigen Niveau vollständig eingepreist, ein erneuter Kursrückschlag könne aber nicht ausgeschlossen werden. Anleger sollten daher selektiv vorgehen. Bei Thyssenkrupp verspreche die Summe der Teile Kurspotenzial. Negativ seiem in einem verschlechterten Wirtschaftsumfeld aber der Cashflow und die komplexe Bilanz./tih/la;