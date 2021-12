FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Nach dem umfassenden Umbau stünden im kommenden Jahr weitere wegweisende Schritte bevor: Börsengang des Elektrolyse-Geschäfts, Abspaltung von Stahl sowie weitere Verkäufe aus dem Segment Multi Tracks, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für den Rest des Konzerns gesteckten Ziele ließen seine Schätzungen ziemlich konservativ erscheinen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 06:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.