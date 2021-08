NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege über der Konsensschätzung und der Abfluss freier Barmittel (FCF) falle geringer als erwartet aus, schrieb Analyst Alan Spence am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dass der Industrie- und Stahlkonzern nun für das Geschäftsjahr von einem Barmittelabfluss von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro ausgehe, könnte allerdings für Enttäuschung sorgen. Bislang hatte das Management angekündigt, die Kennziffer "in Richtung minus 1 Milliarde Euro" verbessern zu wollen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 01:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 01:39 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.