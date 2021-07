NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Alan Spence am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Verkauf des Geschäfts mit Bergbautechnologie an FLSmidth. Der Erlös entspreche etwa der am Markt kursierenden Summe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 07:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 07:10 / ET



