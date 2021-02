NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts beendeter Gespräche mit Liberty Steel über einen Verkauf der Stahlsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Es sehe danach aus, als ob die Preisvorstellungen schlicht zu unterschiedlich gewesen sein, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien könnten daraufhin zwar einen schwachen Tag haben. Dass der Konzern auf den Deal nicht angewiesen sei, zeuge aber auch von Disziplin und der verbesserten bilanziellen Lage./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 15:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.