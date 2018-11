FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Thyssenkrupp nach einem Pressebericht über den Austausch zweier Spartenvorstände auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dass Joachim Limberg von Materials Services eventuell in Rente gehe, sei sehr überraschend, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der mögliche Weggang von Andreas Schierenbeck, dem Chef der wichtigen Aufzugssparte, wäre eine bedeutende Veränderung im Management./ajx/mis



Datum der Analyse: 06.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.