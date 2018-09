NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach mittlerweile bestätigten Medienberichten über eine geplante Aufspaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Seth Rosenfeld bezeichnete die Meldungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als den lange ersehnten Kurstreiber für den Industriekonzern. Er sehe in solch einem Schnitt einen wichtigen Kurstreiber, der dafür sorgen könnte, dass die Aktie eine bedeutende Bewertungslücke gegenüber anderen Aktien aus dem Kapitalgütersektor schließt./tih/la



Datum der Analyse: 27.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.