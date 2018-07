NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Treffen mit einem Branchenexperten auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. In dem Gespräch habe sich ein robustes Bild für die Stahlpreise ergeben, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Erwartete Schutzmaßnahmen der EU dürften die übliche saisonale Aufstockung von Lagerbeständen im Herbst weiter vorantreiben. Die Aktie von Thyssenkrupp gehöre vor diesem Hintergrund weiterhin zu seinen Top-Empfehlungen im europäischen Stahlsektor./tih/jha/



Datum der Analyse: 11.07.2018



