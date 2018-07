NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts der beabsichtigten Abschieds von Konzernchef Heinrich Hiesinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Durch das jüngst besiegelte Stahl-Joint-Venture mit Tata habe der Industriekonzern einen Wendepunkt erreicht, an dem der Abgang positiv interpretiert werden könnte, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Thyssen könnte etwa aggressivere Restrukturierungsmaßnahmen in Erwägung ziehen - mit einer möglichen Ausgliederung von wertvollen Geschäftsbereichen wie etwa der Aufzugsparte./tih/fba



Datum der Analyse: 05.07.2018



