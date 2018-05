FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei für den Industriekonzern generell gut verlaufen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine operative Gewinnschätzungen für das laufende Jahr, senkte sie aber für 2019 um 2 Prozent wegen schwächerer Gewinnaussichten in den Sparten Aufzüge und Industrielösungen./tih/he



Datum der Analyse: 15.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.