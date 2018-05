NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Medienbericht über eine Minderheitsbeteiligung des umtriebigen US-Investors Paul Singer an dem Industriekonzern sei zwar kurzfristig positiv für die "Aktienstory", schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht aber blieben Fragen. So sei unklar, ob der bereits bei Thyssenkrupp aktive, schwedische Großaktionär Cevian die gleichen strategischen Prioritäten habe wie Singer./la/gl



Datum der Analyse: 22.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.