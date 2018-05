LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 27 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach der Senkung der Jahresziele für das Industriegeschäft passte Analyst Ephrem Ravi seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach unten an. Er rechnet aber weiter mit Besserung im zweiten Halbjahr./ag/gl



Datum der Analyse: 17.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.