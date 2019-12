NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mosaic auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 US-Dollar belassen. Aufgrund geringerer Verschiffungen und niedrigerer Margen bei Phosphat und Kali habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 des Düngerkonzerns reduziert, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie mit Blick auf das für 2020 erwartete Ergebnis (Ebitda) noch überbewertet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 17:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2019 / 00:15 / EST



