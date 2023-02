NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mosaic von 73 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas reflektiert in seinen Schätzungen nun konservativere Kali-Volumina und Margenannahmen. Gleichzeitig misst er dem Phosphat-Geschäft einen größeren Wert bei. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 2022 den Zenit erreicht, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx;