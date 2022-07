LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Brian Johnson rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Elektroautobauer besser abgeschnitten hat als es der Konsens impliziert. Der Fokus werde aber wohl stärker auf dem Free Cashflow liegen wegen jüngster Signale von Konzernchef Elon Musk, wonach die Werke in Berlin und Austin derzeit extrem viel Geld verbrennen würden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.