NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tesla von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 680 auf 650 US-Dollar gesenkt. Der Elektroautobauer habe als globaler Marktführer einen Großteil seines hohen Marktwertes zu Recht, schrieb Analyst Adam Jonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Reihe wichtiger Risikofaktoren schienen aber mit der Verdopplung seit Jahresbeginn nicht berücksichtigt: kurzfristige Nachfrage- und Preisrisiken, Kapitalbedarf sowie Tech-Wettbewerb. Langfristig steht für ihn die Beziehung zwischen den USA und China an erster Stelle./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.