NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Das wichtigste Thema mit Blick auf den anstehenden Analystentag sei der Status der nächsten Tesla-Generation und der Fahrzeugplattform, mit der zu niedrigeren Kosten produziert werden solle, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;