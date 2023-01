NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tesla nach Auslieferungszahlen für das vierte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Trotz aggressiver Preisnachlässe habe der Elektroauto-Hersteller mit 405 000 Fahrzeugen die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Marktschätzungen für die Bruttomargen im Schlussquartal 2022 erschienen wohl zu hoch, so der Experte. Tesla sehe sich mit einem signifikanten Nachfrageproblem konfrontiert und diese Herausforderung dürfte im Jahr 2023 anhalten und von vielen Investoren unterschätzt werden. Schließlich könnte auch der breitere Markt weiter unter Druck geraten angesichts höherer Zinsen und nachlassender Konsumausgaben und somit höher bewertete Aktien wie Tesla übermäßig belasten./ajx/he;