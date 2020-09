NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tesla mit Blick auf eine Veranstaltung des Elektroautobauers zum Thema Autobatterien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der "Battery Day" habe viele Visionen und Ehrgeiz gezeigt, wogegen spezifische und kurzfristig erreichbare Ziele gefehlt hätten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das binnen drei Jahren angestrebte 25 000-Dollar-Auto müsse Tesla zudem nicht nur die Kosten für die Batterien massiv senken. Denn nach seinen Schätzungen belaufen sich die Kosten für das Model 3 aktuell bereits ohne Batterie auf 31 000 bis 32 000 Dollar./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 03:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.