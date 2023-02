LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit "Overweight" und einem Kursziel von 275 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nahmen die Analysten um Dan Levy zudem die Beobachtung des US-amerikanischen Automobil- und Mobilitätssektors mit einem neutralen Votum auf. Der Elektroautobauer Tesla erscheine am besten positioniert, um sowohl von den kurzfristigen Geschäftszyklen als auch von den längerfristigen Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren zu profitieren./gl/mis;