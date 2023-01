NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach der Bekanntgabe von Auslieferungsdaten für das vierte Quartal von 225 auf 186 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Elektroautobauer habe enttäuscht, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Markterwartungen könnten nun sinken. Der Experte ist aber der Meinung, dass Tesla seinen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern weiter ausbauen wird./la/he;