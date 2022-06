ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tesla von 1125 auf 1000 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Dan Levy rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie im zweiten Quartal mit weniger Auslieferungen als am Markt erwartet. Der Lockdown in Shanghai fordere seinen Tribut. Aufgrund des etwas schwächeren Ausblicks für die Auslieferungszahlen und der Margenbelastung sowie der erwarteten Wertminderung durch die Bitcoin-Entwicklung senkte der Experte seine Gewinnschätzungen für das zweite Quartal des E-Autobauers. Dennoch bleibt er für Tesla optimistisch, die langfristigen Fundamentaldaten seien intakt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 09:38 / UTC

