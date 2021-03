ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 325 auf 730 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Es gehe nicht länger um den Sieg im Elektroautobereich, sondern um den Erfolg im Softwaresegment, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hier könnte - und müsste - bei Tesla ab 2025 jeder zweite Dollar verdient werden. Hummel hob seine Schätzungen deutlich an, liegt mit seinem fast verdoppelten Kursziel aber nur knapp über dem Aktienkurs./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 20:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.