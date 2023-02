FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 190 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Matthias Volkert befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der an Dynamik zunehmenden Mobilitätswende und der Frage nach "der" richtigen nachhaltigen Antriebsstrategie der Autohersteller. Tesla sei es zuletzt gelungen, u?ber kurzfristige Preisänderungen die Nachfrage zu steuern. Kurzfristig bestehe zwar das Risiko einer niedrigeren operativen Marge, aber bereits fu?r 2023 und danach sei mit Skaleneffekten in der Produktion zu rechnen./edh/ag;