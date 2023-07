NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Eckdaten hätten auf operativer Ebene die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Quartalsausweis des Elektroautoherstellers untergrabe das Vertrauen in eine bevorstehende Bodenbildung der Profitabilität./edh/mf;