LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla angesichts der starken Kursentwicklung in diesem Jahr von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 220 auf 260 US-Dollar angehoben. Die Rally der Papiere ignoriere die Herausforderungen, denen der Elektroautobauer kurzfristig ausgesetzt sei, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er äußerte seine Bedenken hinsichtlich der Margenentwicklung und der Nachfrage-Elastizität./tih/edh;