ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 220 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Den sich nach Preissenkungen bei Tesla bahnbrechenden Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie sieht Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie als "Sturm" für die Hersteller, während Zulieferer eher "sichere Häfen" seien. Bei Reifenproduzenten scheine der kurzfristig negative Ausblick eingepreist zu sein. Seine neuen Schätzungen für Tesla berücksichtigten einen Preisrückgang auf globaler Ebene von im Schnitt 15 Prozent im Jahresvergleich für die Modelle 3 und Y im Jahr 2023. Die Preisnachlässe dürften aber eine starke Nachfrage auslösen, vor allem in den USA. Keiner der globalen Autohersteller sei in der Lage, der Preisgestaltung von Tesla zu folgen, ohne in die Verlustzone zu schlittern bei den mit Tesla konkurrierenden Elektrofahrzeugen./ajx/ck;